Dodô: "Spero di restare ancora con la Fiorentina, ma non ho incontrato nessuno. Tutto è in mano al..."

L'esterno destro della Fiorentina, Dodô, è stato uno degli alfieri della vittoria ottenuta dalla squadra in casa della Juventus.

“Abbiamo parlato prima di entrare in campo - ha detto a DAZN - la nostra squadra è diventata una famiglia. Sapevamo che per uscire dalla situazione in cui eravamo avremmo dovuto giocare da squadra e non pensare in modo individuale. Abbiamo raggiunto questo nosttro obiettivo”.

Sulla partita di oggi: “Con la qualità e la velocità che abbiamo sapevamo che avremmo potuto fare male alla Juve. Oggi è uscita fuori una grande prestazione".

Sul suo futuro: “E’ duro rispondere, vediamo cosa succederà. Ancora non ho incontrato nessuno della società per parlare e spero di esserci ma lascio tutto in mano al mio procuratore”.