Vittoria di prestigio che non riscatta minimamente la stagione. Vanoli: scelte vincenti ma fuori tempo massimo
Premessa: la vittoria contro la Juve, di prestigio e somma goduria, che sgambetta la rincorsa Champions dei bianconeri, non riscatta minimamente questa stagione deprimente e angosciante. Un dolce cioccolatino in un oceano di amarezza.
Detto questo è evidente che la mente libera da impegni dei viola ha prevalso sulle motivazioni dei bianconeri. Di solito avviene il contrario. Non oggi.
Ranieri – 7 – Lotta come un ossesso su tutti i palloni deviando un paio di conclusioni potenzialmente letali. Farsi espellere dalla panchina, però, è imperdonabile.
Ndour – 6,5 – La manina molle di Di Gregorio favorisce il suo gol che apre la strada ad una vittoria inaspettata. All’inizio della gara offre un involontario assist a Vlahovic che (per fortuna) non lo sfrutta.
Allenatore: Vanoli – 7 – Squadra ben allestita in campo, scelte che si rivelano vincenti. Una prova finalmente dignitosa ma fuori tempo massimo.
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