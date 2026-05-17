Brescianini: "Abbiamo cercato di onorare la maglia ma ora la Fiorentina deve alzare il livello. Una stagione così non deve ricapitare"

Una prima intervista da calciatore interamente di proprietà viola per Marco Brescianini, dopo la vittoria della Fiorentina a Torino:

"Venivamo da una stagione con tanta pressione. In settimana abbiamo preparato benissimo la partita e forse la Juve aveva più pressione. Noi abbiamo cercato di onorare la maglia e siamo felici.

Ogni partita vinta o persa è stata una lezione per noi. A Roma eravamo partita bene poi abbiamo preso gol. Oggi il mister ci ha chiesto di stare lucidi e compatti nei primi minuti, abbiamo messo in campo tutte le cose preparate in settimana.

Ora ufficialmente viola? Non ho ancora parlato con il direttore. Poi ci sarà il tempo e il modo di parlare del progetto.

Livello da alzare? La Fiorentina deve imporsi di alzare il livello. Questa stagione è servita da lezione e non deve più capitare perché la Fiorentina merita di stare in alto. noi ce la metteremo tutta per rendere felici i tifosi, la società, noi stessi e onorare sempre la maglia".