Per diversi sarà l'ultima al Franchi: Dodô e Gosens verso l'addio. Ma anche due giovani hanno le valigie in mano

Per diversi questo Fiorentina-Atalanta sarà l'ultima apparizione in maglia viola. E a tal proposito La Gazzetta dello Sport traccia una linea abbastanza chiara su diversi profili della rosa della Fiorentina.

Veterani

Tra i partenti ci sono sia Dodô che Gosens, ormai veterani della squadra e titolarissimi di Vanoli. Il primo è tra i più appetibili sul mercato, il secondo ha 31 anni e sulla sinistra c'è necessità di rinfrescare.

Giovani

Ma ci sono anche due giovani che potrebbero avere le valigie in mano: Fazzini e Fortini. Il primo è in dubbio per stasera dopo un attacco di febbre, ma la sua stagione è stata tutt'altro che positiva. Stesso ragionamento per il terzino classe 2006. Anche loro sono tra i più appetibili in chiave mercato e dovrebbero essere sacrificati.