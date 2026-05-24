Calamai: "Paratici ha scelto Grosso, roba da 6 in pagella. Ha ricevuto 5-6 no da tecnici a lui più graditi"

Il giornalista Luca Calamai, vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha commentato sul suo editoriale per tuttomercatoweb.com il possibile futuro della panchina viola, con la scelta definitiva che sembra avvicinarsi sempre di più.

Le parole di Calamai

“Aspetto con curiosità anche il prossimo mercato della Fiorentina. Mi dicono che Paratici abbia scelto Grosso per la panchina viola. Niente che accenda Firenze. Un'operazione da sei in pagella”.

Sul lavoro del ds

“E poco importa che Paratici abbia ricevuto cinque-sei secchi no da tecnici che a lui sarebbero stati più graditi. Sono anche convinto che in un ballottaggio tra Vanoli e Grosso forse sarebbe stato più corretto dare fiducia al vecchio allenatore. Vedremo la risposta del campo”.