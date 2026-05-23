Grosso: "Non siamo ai saluti con il Sassuolo. Parlerò con Carnevali per capire cosa succederà"

In conferenza stampa prima dell'ultima partita della stagione contro il Parma, l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato anche del suo futuro, viste le tante voci che lo vogliono vicino alla panchina della Fiorentina per la prossima stagione.

Grosso sul futuro

"Mi sto vivendo questo finale con grande serenità, come faccio sempre. Sarebbe bello scavallare quota 50 punti: per una squadra come la nostra significherebbe aver costruito, passo dopo passo, le basi per progettare. Io ho un ottimo rapporto con Carnevali. Faccio parte di una società seria e ci sono aspetti oggettivi, poi ce ne sono altri più soggettivi: proveremo a parlare di futuro per decidere cosa succederà”.

Ai saluti?

“Se siamo ai saluti? No, l’ho detto poco fa: stiamo pensando a preparare una partita per coronare una stagione straordinaria, magari aggiungendo anche la lode. Ci proveremo, per mettere un ulteriore tassello a un’annata davvero importante".