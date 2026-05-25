Spunta un altro nome per il futuro della panchina della Fiorentina
Continua a tenere banco in casa Fiorentina il futuro della panchina, con Vanoli che entro metà settimana conoscerà il suo destino per la prossima stagione, visto che sabato scadrà la clausola per il rinnovo di un altro anno in viola.
Un altro nome
Il candidato principale per prendere il suo posto rimane Fabio Grosso, che dovrebbe salutare il Sassuolo. Ma in caso di cambio, da ieri è spuntato un altro nome tra le alternative viola: Patrick Vieira.
Il profilo
Il profilo del francese abbraccia la voglia d’internazionalità di Paratici. Sostituito a Genova da De Rossi lo scorso novembre, per esperienza e personalità Vieira corrisponde alle prerogative di cui va in cerca il responsabile dell’area tecnica viola. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio.
💬 Commenti