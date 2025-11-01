UFFICIALE: Il Genoa cambia prima della Fiorentina. Esonerato Vieira e squadra ad un tandem di ex calciatori

Si cambia nel fondo classifica, un po' ovunque tranne che a Firenze. Il Genoa infatti sembrava voler confermare Patrick Vieira dopo il cambio di direttore sportivo dei giorni scorsi. E invece i colloqui tra le parti delle ultime ore hanno portato all'esonero anche del tecnico. I rossoblù hanno ufficializzato l'addio del tecnico francese, agendo anche in vista del big match salvezza di Serie A contro la Fiorentina, in programma tra una settimana.

Squadra affidata a due ex giocatori del Grifone

La panchina genoana è stata affidata ad un tandem, ad interim, composto da Mimmo Criscito e Roberto Murgita, entrambi ex calciatori rossoblù, in attesa di trovare il sostituto che a questo punto potrebbe essere uno dei nomi accostati anche alla panchina viola.

Il comunicato del Genoa