Tragedia durante Fiorentina-Hellas Verona: non ce l'ha fatta il tifoso viola che aveva accusato un malore in Tribuna

Redazione /

Ci giunge purtroppo una notizia tristissima. Non ce l'ha fatta il tifoso viola che ieri durante Fiorentina-Hellas Verona aveva accusato un malore nel settore Tribuna. 

L'accaduto

Immediatamente soccorso dai medici presenti, l'uomo di Sesto Fiorentino era poi stato trasportato in ospedale, dove però è stato constatato il suo decesso. Non è chiara la dinamica del malore e nemmeno la sequenza degli eventi, che teniamo a non approfondire. 

Le nostre condoglianze

Da parte della redazione di Fiorentinanews.com le più sentite condoglianze alla famiglia, ai parenti e agli amici.  

