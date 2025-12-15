Tragedia durante Fiorentina-Hellas Verona: non ce l'ha fatta il tifoso viola che aveva accusato un malore in Tribuna
Ci giunge purtroppo una notizia tristissima. Non ce l'ha fatta il tifoso viola che ieri durante Fiorentina-Hellas Verona aveva accusato un malore nel settore Tribuna.
L'accaduto
Immediatamente soccorso dai medici presenti, l'uomo di Sesto Fiorentino era poi stato trasportato in ospedale, dove però è stato constatato il suo decesso. Non è chiara la dinamica del malore e nemmeno la sequenza degli eventi, che teniamo a non approfondire.
Le nostre condoglianze
Da parte della redazione di Fiorentinanews.com le più sentite condoglianze alla famiglia, ai parenti e agli amici.
