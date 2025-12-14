Vanoli via? Una presenza al Franchi che non è passata inosservata. I nomi in ballo per la sostituzione

Tra le ipotesi che sono al vaglio all'interno della Fiorentina, c'è anche quella di interrompere il rapporto (dimissioni?) con Paolo Vanoli.

Ma chi potrebbe arrivare al posto dell'attuale tecnico? Innanzitutto non è passata inosservata la presenza al Franchi questo pomeriggio di Davide Ballardini, nome gettonatissimo in queste ore.

E poi? Secondo Sportmediaset, sono in ballo anche Stefano Pioli, così come Giuseppe Iachini (sarebbero entrambi dei ritorni), ma anche la soluzione interna chiamata Daniele Galloppa che verrebbe promosso dalla Primavera.