Dopo il silenzio stampa il ritiro. Lo stato di difficoltà di Vanoli: arrivano le dimissioni?
Dopo il silenzio stampa arriva un'altra decisione da parte della Fiorentina: la squadra se ne va in ritiro fino a data da destinarsi. Stavolta non si parla di una sola notte.
Il tutto mentre sono in corso anche riflessioni relativamente alla posizione di Paolo Vanoli sulla panchina viola. O per meglio dire c'è uno stato di difficoltà da parte del tecnico che non è riuscito a dare alla squadra quel qualcosa che serve per ritirarsi su dall'ultimo posto.
