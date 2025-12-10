Una partita che la Funaro vuole chiudere con la Fiorentina. C'è una soluzione che farebbe bene a tutte le parti

Commisso o non Commisso, il restyling del Franchi verrà portato a termine. Questo è il pensiero dell'amministrazione comunale che aveva intrapreso questa strada con la giunta Nardella e proseguirà quest'opera con quella Funaro.

Chiudere la partita con la Fiorentina

Ma con la Fiorentina i contatti restano continui, tanto che il direttore generale Ferrari è stato a Palazzo Vecchio anche la settimana scorsa. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il sindaco di Firenze confida di chiudere la partita Franchi con l’ingresso della stessa società viola.

“Mancano circa 55-60 milioni per la copertura finanziaria dell’opera, ma la cifra sarà esatta quando presenteremo il cronoprogramma del lotto 2” ha spiegato la Funaro. Se questi milioni non dovesse metterli Commisso, il Comune sarebbe costretto a chiedere un prestito.

Convenzione lunga

La soluzione? Una convenzione lunga farebbe comodo a tutti, ribadisce la fonte citata. Alla Funaro eviterebbe di chiedere prestiti e consentirebbe di presentarsi alla Uefa con le coperture finanziarie per la candidatura a Euro2032. Mentre per la Fiorentina, firmare una convenzione extralarge (50 anni) permetterebbe di calmierare il prezzo d’affitto dello stadio e di inserire a bilancio un asset come lo stadio che aumenterebbe il valore del club in caso di una cessione delle quote.