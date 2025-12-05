Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato a Radio Sportiva intervenendo in merito alla vicenda scommesse che ha travolto Nicolò Fagioli e su alcune voci false che girerebbero intorno alla Fiorentina.

La vicenda Fagioli

“Nei confronti di Fagioli è stata commessa una grande ingiustizia a livello comunicativo. Con la vicenda scommesse in prima pagina c'era sempre e solo lui, quando invece dalle carte risulta esserci tanti altri che scommettevano. Non sul calcio, ma su tante cose. Però lui è sempre stato l'uomo nero e questo mi ha dato una tristezza mai vista. Lui per me ha sbagliato a non agire per vie legali”.

Le voci sulla Fiorentina

“Credo che la Fiorentina stia sbagliando a lasciar correre quella che potrebbe diventare un enorme e vergognosa storiaccia falsa, cioè che i giocatori della Fiorentina guardano le quote prima di giocare le partite. Invito Ferrari ad agire, perché queste fake news possono solo peggiorare la situazione”.