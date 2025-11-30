Le nostre PAGELLE: Sohm è avvilente, Dodô un patetico ricordo, Piccoli sbaglia tutto. Vanoli non cambia direzione

De Gea 6.5: Respinge su De Ketelaere, Zappacosta, a più riprese risponde alle conclusioni orobiche difendendo la porta viola. Poi Kossounou sbaglia un cross trovando una traiettoria tanto imparabile quanto inquietante che finisce all'incrocio dei pali. Lookman lo fa secco da pochi passi dopo la sua respinta su De Ketelaere, compie anche un altro ottimo intervento su De Roon

Pongracic 5: Meglio con la palla che senza, decisamente, anche se quando trova un’avanzata palla al piede davvero notevole sbaglia poi la rifinitura. Chi passa dalla sua zona in difesa è spesso un cliente scomodo. Ennesimo giallo dopo sverniciata di De Ketelaere, la prossima sarà squalificato

Pablo Marì 5: Una fatica enorme, ogni settimana, contro qualsiasi avversario. Molte volte commette fallo, tante altre perde proprio l'uomo. In impostazione non è in grado di offrire alcun contributo. 75' Comuzzo 6: Entra senza demeritare, però che fatica col pallone tra i piedi

Ranieri 5: Dalle sue parti agisce De Ketelaere, che è totalmente abbandonato e fa ciò che vuole. Il capitano viola sta troppo lontano dal belga, che imperversa per 93'. Qualche sortita coraggiosa in avanti non sposta la sua valutazione

Dodô 4.5: Ormai questo calciatore è solo dannoso, neppure flebile controfigura del cursore spesso ammirato sulla fascia destra, si sprecano errori e banali palle perse. In situazione molto pericolosa si intestardisce nel puntare Zappacosta anziché scarica su Kean a centro area, mancando di lucidità

Sohm 4.5: Encefalogramma piatto, una mezzala che non cuce né costruisce, sbaglia tantissimi passaggi e spesso perde i duelli coi dirimpettai nonostante la struttura. Una prestazione avvilente dello svizzero. 79' Ndour SV

Fagioli 5: Il ruolo di riferimento centrale in mediana lo sta facendo correre tanto, molto di più, tuttavia la sua incisività è quasi inesistente. Non gioca mai in avanti, si muove tanto ma senza riuscire a trovare linee di passaggio utili, in ripiegamento soffre la fisicità atalantina. 64' Gudmundsson 5.5: Intraprendente ma poco concreto, cerca di palleggiare ma con la squadra sotto 2-0 e molto spenta è complicato incidere, oltretutto in un periodo (ormai troppo lungo) in cui l'islandese non brilla

Mandragora 5: Sembra tra i pochissimi che almeno un'anima ce l'hanno, ma perde troppo presto la giusta calma e finisce per sbagliare tanto. Si fa ammonire in maniera veramente assurda per un giocatore della sua esperienza. Certo, non gli si può chiedere che segni sempre lui, sennò è dura

Parisi 5.5: Nel primo tempo non demerita, poi cala vertiginosamente. Meglio in difesa che in avanti, ed è tutto dire. Altro elemento che purtroppo non riesce pressoché mai a trovare guizzi decisivi

Piccoli 4.5: Sbaglia tutto, si divora un gol e mezzo e va a terra un'infinità di volte nonostante la mole, patendo clamorosamente i duelli. Quando deve alzare la testa e provare a passare il pallone spesso vengono i brividi, in enorme difficoltà. 79' Richardson SV: Bentornato, almeno è parso ficcante, seppur impreciso. Complicato pensare che possa davvero fare tanto peggio degli attuali titolari viola, a lungo termine

Kean 5.5: Ha varie occasioni, è anche sfortunato sul palo colpito e sul salvataggio di Scamacca, prova a lottare con Hien che non gli dà respiro, ma è evidente come la sua capacità di lasciare il segno al momento sia in netto calo. Lo spesso implacabile cecchino dello scorso anno è un pallido ricordo, oggi

Vanoli 5: La Fiorentina nelle ultime due gare cambia uomini ma non direzione. D'accordo che il gol dell'1-0 è totalmente casuale, ma la difesa a tre continua a soffrire davvero troppo e il centrocampo non propone niente che non sia la pallata verso le due punte. Davvero troppo poco