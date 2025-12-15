Anche l'Associazione Centro Coordinamento Viola Club ha rilasciato un comunicato duro e critico nei confronti della società viola, prendendo posizione e annunciando il totale distaccamento dalla società attuale e dalle parole del presidente e dell'organigramma societario.

Il comunicato

Nel comunicato si legge: “Riteniamo opportuno intervenire per far conoscere al popolo viola il punto di vista dei club organizzati sulla situazione attuale della Fiorentina. Noi siamo tifosi, siamo l'organizzazione che racchiude il maggior numero di Viola Club e possiamo perciò lamentare quella che negli ultimi anni è sembrata una deriva molto chiara e lucida da parte della società, arroccata dentro al bellissimo e costosissimo Viola Park. Elementi fondamentali come identità e senso di appartenenza che in questo momento sarebbero indispensabili, sono stati messi da parte e ritenuti non strategici. L'ostentata indifferenza verso l'Associazione e i Viola Club stessi ne è stata la dimostrazione. Abbiamo paura e siamo terrorizzati all'idea di finire in Serie B per di più nell'anno del centenario. Abbiamo una squadra che ad oggi è riuscita a raccogliere 6 punti su 45 disponibili, una miseria, e l'eventuale retrocessione sarà una macchia indelebile per calciatori, staff tecnico e dirigenti. Vergognatevi!!!".

Prosegue: “Leggendo l'intervista del Presidente speravamo di trovare una idea di soluzione, e invece la paura di retrocedere è aumentata ulteriormente. Evidentemente il Presidente vive, o lo fanno vivere, in un mondo parallelo che non ha niente a che vedere con la realtà, tanto che di quell'intervista non abbiamo condiviso niente. Ci attendevamo ben altro! Credevamo di intraprendere un cammino diverso dall'aver lottato per non retrocedere tre anni su sette e raggiungere al massimo un sesto posto. Il Presidente ci ha fatto capire che tutto va bene così: è libero di pensarla come crede ma sappia che noi non ci riconosciamo più in questa proprietà e pertanto le nostre strade si dividono. Continueremo per sempre a essere tifosi della Fiorentina e lotteremo con tutte le forze affinché lo spettro dei Cosmos smetta di aleggiare su Firenze”.