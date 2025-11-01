Il Genoa è alla ricerca del sostituto di Vieira. La lista dei candidati include anche alcuni nomi accostati alla Fiorentina

Dopo la notizia dell’ufficialità dell’addio di Patrick Vieira, la dirigenza del Genoa è alla ricerca di un nuovo tecnico a cui affidare la partita in vista della rincorsa alla salvezza. E questa mattina Gianluca Di Marzio ha cercato di far luce su quelle che potrebbero essere strategie ed idee del Grifone. Inizia sottolineando come il destino del tecnico francese sia stato deciso dopo la sconfitta infrasettimanale contro la Cremonese in pochissime ore.

Addio di Vieira: decisione presa in poche ore

Dopo l’incontro di venerdì 31 ottobre con il nuovo ds Lopez, però, il club rossoblù aveva deciso di proseguire con l’allenatore francese almeno fino alla partita contro il Sassuolo. Una delle motivazione era stata la vicinanza che gli aveva mostrato la squadra. Evidentemente, però, per Vieira non è stato sufficiente e nella notte tra venerdì e sabato qualcosa è cambiato.

Nella lunga lista di sostituti ci sono tanti nomi, alcuni accostati anche alla Fiorentina

Per questo motivo è partito il toto sostituto, con il club ligure che ha scelto di affidare la panchina, solo per la sfida di domani contro il Sassuolo, allo storico ex capitano Mimmo Criscito. In settimana sarà poi svelato il nome del futuro allenatore, e come sottolineato dal giornalista, il Genoa ha già una lista di nomi, alcuni dei quali accostati nelle scorse settimane anche alla Fiorentina di Rocco Commisso. In pole position c’è l’ex giallorosso Daniele De Rossi, Paolo Vanoli in seconda posizione, mentre piu staccato c’è Luca Gotti.