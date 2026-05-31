Balbo: "È stato un anno ricco di nuovi insegnamenti ed esperienze meravigliosa. Grande motivazione per continuare così"

Alla fine della stagione attuale, il terzino della Fiorentina Luis Balbo ha mandato il suo messaggio attraverso un post su Instagram, anche dopo lo scudetto vinto con la Primavera.

Le parole di Balbo

“È stato un anno ricco di nuove conoscenze, crescita ed esperienze meravigliose che mi hanno insegnato lezioni preziose. Porto con me ricordi importanti, nuove prospettive e la motivazione per continuare a lavorare”.

Ringraziamenti

“Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso e hanno reso quest'anno così speciale”.