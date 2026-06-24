Pedullà: "Fortini-Torino, situazione bloccata". Intanto, un'altra squadra di Serie A si interessa al giovane viola

Alfredo Pedullà ha dato nuove indicazioni sul caso Fortini, con l'esterno della Fiorentina seguito (non solo) dal Torino.

Rallentamenti

Non bastano i cinque milioni offerti dai granata: questa l'ultima notizia in arrivo sulla situazione di Fortini, definita ‘bloccata’, almeno per il momento, da Pedullà. Ma attenzione: sul ragazzo ci sarebbero proposte dall'estero e pure un sondaggio dell'Atalanta, che ha messo gli occhi sul classe 2006.