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Pedullà: "Fortini-Torino, situazione bloccata". Intanto, un'altra squadra di Serie A si interessa al giovane viola

Redazione /
Niccolò Fortini
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Alfredo Pedullà ha dato nuove indicazioni sul caso Fortini, con l'esterno della Fiorentina seguito (non solo) dal Torino.

Rallentamenti

Non bastano i cinque milioni offerti dai granata: questa l'ultima notizia in arrivo sulla situazione di Fortini, definita ‘bloccata’, almeno per il momento, da Pedullà. Ma attenzione: sul ragazzo ci sarebbero proposte dall'estero e pure un sondaggio dell'Atalanta, che ha messo gli occhi sul classe 2006.

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