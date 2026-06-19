Il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato a Radio Bruno Toscana la conferenza stampa del ds della Fiorentina Fabio Paratici: “Santificarlo è sbagliato, così come lo è essere delusi prima di vederlo all'opera. Lui fa bene a non fare promesse o lanciare proclami, c'è tanto da lavorare ed è il primo a esserne consapevole. Il termine ”competitivo" vuol dire tutto e niente, lo usava anche Pioli e guardate com'è finita. Molto più importante porre le basi per un progetto duraturo, che magari non dà risultati immediati ma permette di imporsi nel tempo".

“Ripartiamo da Comuzzo e Ndour”

Poi ha aggiunto: “Mi lascia perplesso il mancato rinnovo di Fortini, perché credo che sia sbagliato lasciar andare i giovani troppo presto. Detto questo, mi voglio fidare perché sono convinto che Paratici possa fare bene in un campionato italiano di livello sempre più basso. Non ci sono incedibili, ma fosse per me ripartirei in primis da Ndour, Comuzzo e Fagioli che hanno ancora tanto da dimostrare. Grosso sa lavorare con i giovani, sono sicuro che porterà entusiasmo”.