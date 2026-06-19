"Comuzzo è un prodotto del vivaio e la Fiorentina dovrebbe sostenerlo di più. Ndour? Non mettiamogli pressione"

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno Toscana di Pietro Comuzzo: “Mi rivedo molto in lui. Quando sbagli le annate le critiche arrivano, è normale, ma vorrei vedere meno accanimento da parte dei tifosi e soprattutto un maggiore sostegno da parte della società per un prodotto del proprio settore giovanile. Paratici ha speso parole importanti per questo ragazzo, che in Nazionale ha dimostrato di avere qualità. Ce ne sono pochi di giovani forti in quel ruolo, deve solo ritrovare serenità e fiducia".

“Diamo tempo a Ndour”

Poi su Ndour ha aggiunto: “Nei suoi primi mesi a Firenze, con Palladino, ha fatto poco e nulla. Sono contento che in questa stagione abbia trovato continuità oltre che gol, ma bisogna dargli il tempo di crescere senza riempirlo di pressioni”.