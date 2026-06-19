Valcareggi: "Sono d'accordo con Antognoni, la Fiorentina lo ha umiliato. Laurienté? Volevano cederlo per prendere Zerbin"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Antognoni ha dato tutta la sua vita a Firenze e questo gli va riconosciuto per sempre, perché è rimasto nonostante potesse andare a vincere altrove. Ricevere un invito così algido e freddo da parte della Fiorentina è una cosa che non esiste, ma d'altronde parliamo di una società che l'ha trattato male, umiliato diverse volte e infine licenziato".

“Ferrari non ha invitato neanche me”

Poi ha aggiunto: “Sento che la gente lo sta criticando per la sua decisione di non andare alla festa del centenario, invece secondo me fa bene. I discorsi fatti ieri da Ferrari arrivano tardi e non servono a nulla, tra l'altro non ha invitato neanche a me perché gli sto sui co*****i. Laurienté mi piace, oggi vale circa 20 milioni e pensa che due anni fa il Sassuolo lo voleva vendere per prendere Zerbin, che era un mio assistito”.