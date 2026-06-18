Comuzzo convince Baldini, ma non del tutto la Fiorentina. Il difensore potrebbe clamorosamente partire

"E un giocatore molto importante per la Fiorentina: è giovane, italiano e che ha una valenza in Serie A. Dobbiamo avere cura di lui, ossia cercare di fargli fare il miglior percorso possibile. Avremo molta attenzione”. Queste sono le parole del direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici in merito al futuro di Pietro Comuzzo, considerazioni che sembrano far pendere verso una pendenza del difensore a Firenze. Secondo Tuttomercatoweb però le cose non sarebbero cosi definite.

Il futuro di Comuzzo è tutt'altro che certo

Dopo il ritorno da parte di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari dagli Stati Uniti, le strategie di mercato della Fiorentina sono un po' più chiare. Il summit con la proprietà è servito per capire quali possono essere gli obiettivi futuri, ma anche per chiarire chi eventualmente può essere ceduto: per questo la situazione di Pietro Comuzzo è un po’ più intricata di altre.

La Fiorentina potrebbe pensare al prestito

Il difensore classe 2005 gode della piena stima da parte del club, che però ritiene debba ancora crescere per essere il titolare inamovibile della squadra allenata da Fabio Grosso. L'annata appena conclusa ha fatto calare un po' il suo valore, motivo per cui a cifre contenute la Fiorentina non vorrebbe perderne il controllo. La sua ambizione è quella di avere continuità ed ecco quindi che l'opzione di un addio in prestito non è assolutamente da scartare.