Arrivano conferme: il PAOK non riscatterà Bianco dalla Fiorentina. Come cambia il suo futuro

Nelle scorse settimane la nostra redazione aveva già affrontato l’argomento, facendo ipotesi concrete su quale potesse essere il futuro del giocatore, ma questo pomeriggio è arrivata la conferma. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina Alessandro Bianco non sarà riscattato dal Paok Salonicco: il 15 giugno infatti scadeva la possibilità per la squadra greca di esercitare la clausola per trattenerlo dal prestito dai Viola rendendolo a tutti gli effetti un giocatore del club.

Il PAOK non ha esercitato il diritto di riscatto

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb non è detto però che il centrocampista classe 2002 non possa restare anche la prossima annata in Grecia. Il PAOK potrebbe provare comunque a bussare in casa viola per trattare. Anche se nella passata stagione non si è imposto come titolare, Bianco a 23 anni ha messo nel suo bagaglio un esperienza all'estero che potrà servirgli in futuro, soprattutto considerando la possibilità avuta di avere spazio in campo europeo.

Il centrocampista è pronto a iniziare la stagione a Firenze

Da capire se in queste settimane il PAOK si farà vivo con Paratici, altrimenti il ragazzo rientrerà intanto alla Fiorentina, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2027, per poi capire quale strada sarà meglio prendere per il suo futuro.