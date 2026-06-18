Stadio Franchi, è l'ora del fronte copertura. Le prove di carico per la struttura FOTO FN
Tutto fermo allo stadio Artemio Franchi di Firenze? Nient'affatto. Nonostante il caldo di questi giorni, il cantiere va avanti.
Il fronte principale in questo momento è diventata la copertura. Sono state fatte prove di carico sulle strutture della nuova gradinata Fiesole.
Collegamento
Superate queste sarà ora possibile fare il collegamento tra le strutture metalliche della gradinata stessa e la nuova copertura dello stadio.
Project financing
Nel frattempo, tornato Alessandro Ferrari in Italia, sarà possibile riprendere il filo del discorso tra la Fiorentina e il Comune di Firenze per il project financing della seconda fase dei lavori.
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