Le varianti sul Franchi fanno scattare le proteste dell'opposizione. Ma (finora) ce n'è solo una che inciderà sui costi...

Sei varianti in corso d’opera riguardanti sia la parte interna che esterna al cantiere dello stadio Artemio Franchi. E’ questo il dato a generare polemiche tra le forze politiche cittadine.

L'opposizione sul piede di guerra

L’opposizione in Consiglio Comunale ha preso la palla al balzo, è proprio il caso di dirlo, per passare all’attacco. Più specificamente Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune, ha detto in merito: “Una sequenza così fitta di varianti in corso d'opera segnala che la programmazione iniziale viene corretta di continuo mentre il cantiere avanza, con il rischio che ritardi e oneri aggiuntivi si scarichino sulla parte pubblica”.

E anche: “Questi soldi non sono un affare privato della Giunta, appartengono alla Città. Eppure le decisioni più rilevanti continuano a non avere alcun passaggio formale, né in Consiglio comunale né nel Consiglio del Quartiere 2. La parte pubblica (proprietaria dell'impianto) assume impegni, modifica contratti, integra spese, mentre l'organo elettivo non discute nulla. Tutto questo nel pieno della trattativa sul futuro dello stadio e sul project financing del secondo lotto, di cui non si dà alcuna informazione, con la scadenza UEFA del 31 luglio 2026 che si avvicina”.

L'unica che ha inciso sui costi

Ma sono davvero tante sei varianti in due anni di lavori? Non c’è un tanto o poco in termini assoluti, specialmente in cantieri di grande portata come interventi e cifre investite, come quello del Franchi. Conta molto di più il tipo di impatto economico che hanno le stesse varianti. E per ora l’unica che oggettivamente incide sui costi è quella relativa alla risistemazione delle aree esterne che costerà 19 milioni di euro che andranno ad aggiungersi a quelli già previsti per le due fasi dei lavori allo stadio.

Specialmente nell’ultima fase della risistemazione esterna, ci saranno interventi importanti da fare come il parcheggio interrato da 150 posti, la nuova piscina coperta e risistemazione aree sportive nella porzione sud dei campini e nell’ex centro ‘Davide Astori'.