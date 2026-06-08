Funaro: "Quando il Franchi sarà finito ci sarà una nuova tramvia e più verde, trattativa con Rfi per un maxi parcheggio"

Capitolo stadio Artemio Franchi. Il 31 luglio prossimo è il termine entro il quale va presentata la candidatura per gli Europei 2032, con la copertura finanziaria di tutti i lavori.

“Se ci sarà la copertura totale…”

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, partecipando ad un forum del Corriere Fiorentino non si sbilancia sull'argomento, dicendo: “Se ci sarà la copertura totale lo saprete il 31 luglio...”. La Fiorentina ha annunciato nel frattempo la propria manifestazione d'interesse ad entrare nell'ammodernamento dell'impianto e adesso deve essere impostato il project financing sulla seconda fase dei lavori.

Stadio, tramvia, parcheggio

Quanto alla riqualificazione di Campo di Marte prevista inizialmente nel progetto, la Funaro ha detto: “È stata stralciata prima che io mi insediassi e stiamo lavorando, per avere più verde, per lo skate park e su certe funzioni, per esempio la piscina, penso a un project financing. Per il resto, quando il Franchi sarà finito ci sarà una nuova linea di tramvia e stiamo parlando con Rfi per il parcheggio da migliaia di posti auto”.