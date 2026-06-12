Approvata un'altra variante ai lavori per il Franchi. L'obiettivo è semplificare il cantiere

La Nazione in edicola questa mattina si sofferma a lungo sul restyling del Franchi. Negli ultimi giorni infatti è stata approvata un'altra variazione del cronoprogramma, la terza nel giro di pochi mesi, la sesta in totale da quando sono iniziati i lavori. L'obiettivo è quello di “ottimizzare il programma di realizzazione, semplificare le fasi realizzative e incrementare l'affidabilità dell'opera, mantenendo invariato il quadro economico”.

Cambiamenti nel dettaglio

Il cambio in corsa riguarda le strutture metalliche della copertura della curva Fiesole e della Tribuna Maratona nord. La variante prevede la modifica della configurazione geometrica della king truss e anche della tipologia d'acciaio della copertura.

Minor complessità

La Nazione riporta anche le parole dei progettisti che assicurano come le prestazione di resistenza e deformabilità rimangano invariate, nonostante la semplificazione tecnica dei lavori. Con questi cambiamenti i lavori potrebbero davvero subire un'accelerazione grazie alla facilità di prefabbricazione e alla conseguente riduzione delle operazioni di assemblaggio in cantiere.