Longhi: "Paolo Berlusconi ha proposto Palladino come allenatore al Milan. Ha avuto problemi a Bergamo, ma..."

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di dire la sua sulla situazione dell'ex Fiorentina e Atalanta Raffaele Palladino, rimasto clamorosamente senza panchina.

“Non è vero che nessuno parla piu di Raffaele Palladino, e ne ho le prove. L?altro ieri in un'intervista rilasciata da Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, aveva proposto proprio il nome del tecnico napoletano come possibile futuro allenatore del Milan. Qualcuno che ne parla ce n'è sicuramente. Oltretutto bisogna tenere presente che questa nuova ondata di giovani allenatori, anche se lo è anche Palladino, che arrivano dalla serie B chiudi un po’ le opportunità, limitando i posti disponibili, a coloro che quest’anno erano inizialmente in panchina”.

“Palladino ha avuto problemi a livello di convivenza a Bergamo”

Ha anche aggiunto: “Per quanto mi risulta Palladino ha avuto qualche problema a livello di convivenza a Bergamo, cosa che lo ha portato all’ esonero, questo però non significa che la sua guerra sia finita. Palaldino probabilmente rimarrà tra coloro che sono sospesi ad inizio campionato, nella cosiddetta lista di attesa, e appena si libererà la panchina di una squadra sarà sicuramente chiamato. In passato ha dimostrato di essere un allenatore di valore, di capirsi di calcio e di saperci fare come tecnico. Questa pausa rappresenta soltanto uno dei momenti della sua carriera”.

“C'è anche un ulteriore motivo”

Ha poi concluso: “Purtroppo ci sono una marea di allenatori, soprattutto italiani, di livello. In serie A però ci sono soltanto 20 squadre, per cui talvolta qualcuno capita di rimanere fuori. E questa volta è capitato a uno come, ma non solo: ci sono tanti altri allenatori rimasti a piedi, ad esempio Baroni o lo stesso Vanoli. Le nuove leve stanno dimostrando di entrare a petto in fuori in questa nuova Serie A, e questo lascia fuori molto tecnici interessanti.