I cinque milioni del Torino rispediti al mittente dalla Fiorentina. Ma oltre a Fortini piace un altro viola...

Ci sono diversi giocatori della Fiorentina che interessano al Torino e piacciono al nuovo allenatore granata, Ignazio Abate.

Fortini

In particolare il terzino che può giocare sia a destra che a sinistra, Niccolò Fortini, per il quale il Toro ha fatto un'offerta da cinque milioni di euro che, secondo quanto riportato da La Stampa, sono stati ritenuti insufficienti dal club viola

I contatti però sono proseguiti anche nel weekend per cercare di trovare una soluzione che accontenti tutti.

Amatucci

Lorenzo Amatucci in Spagna

Attenzione anche a Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 che il ds granata, Gianluca Petrachi ha già avuto quando lavorava alla Salernitana e che si è messo in evidenza in questa stagione in Spagna, nel Las Palmas.