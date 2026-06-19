L'interesse del Torino per Amatucci: c'è da convincere la Fiorentina, ma con una sola formula

Lorenzo Amatucci tornerà, almeno momentaneamente, alla Fiorentina. Il centrocampista ha trascorso la scorsa stagione al Las Palmas, riuscendo a impressionare positivamente in Spagna. Il club ha raggiunto addirittura i playoff, salvo poi arrendersi in semifinale.

Il Torino piomba su Amatucci

Ora il Las Palmas ha alzato bandiera bianca in tema riscatto, così il classe 2004 tornerà alla Fiorentina. Quale sarà il suo futuro? Difficile ancora saperlo, ma intanto il Torino si è dimostrato fortemente interessato e vorrebbe mettere Amatucci a disposizione di Abate.

Solo il prestito…

Secondo quanto riportato da Cuoretoro.it, Amatucci è un profilo nelle grazie del tecnico del Toro, ma soprattutto del ds Gianluca Petrachi. I granata sembrano spingere per la sola formula del prestito, anche perché è l'unica contemplata dalla Fiorentina.