La chance ad Amatucci alla fine potrebbe darla... il Torino. Il Las Palmas lascia perdere il riscatto

Sono tre stagioni ormai che Lorenzo Amatucci girovaga per Italia ed Europa, in cerca di un briciolo di fiducia concreta da parte della Fiorentina. Perché al di là dei numerini che testimoniano l'alto numero di ‘calciatori lanciati in A’ da parte del club, conterebbe anche soppesare su quanti effettivamente si è costruito qualcosa. Amatucci ancora non è uno di questi, nonostante rientri nella prestigiosa lista su citata, grazie ai 20 minuti in A della stagione 23/24.

A 22 anni e dopo le 42 gare con il Las Palmas, è ora di capire se la Fiorentina gli vorrà dare o meno una chance concreta: secondo Tuttosport, il club viola avrebbe già deciso che il giocatore non rientra tra i piani. Il ds granata Petrachi invece l'apprezza eccome e vorrebbe portarselo al Torino. Il Las Palmas, che ha fallito i play-off promozione, ha già rinunciato a riscattarlo.