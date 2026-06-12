Un club di Serie A punta su Amatucci: il centrocampista viola è stato seguito da vicino anche nella finale playoff a Malaga

Il centrocampista Lorenzo Amatucci si prepara a fare ritorno al Viola Park dopo una stagione da protagonista in prestito al club gialloblù spagnolo. Il centrocampista classe 2004, cresciuto nel vivaio della Fiorentina, ha collezionato ben 42 presenze contribuendo in maniera significativa al cammino della squadra verso i playoff promozione di Liga. Il sogno della promozione si è però infranto soltanto nella finale contro il Malaga, al termine di una stagione che ha comunque confermato la crescita del giovane aretino.

La crescita in campo

L'esperienza maturata in Spagna ha permesso ad Amatucci di compiere un importante salto di qualità, attirando l'attenzione di diversi club interessati al suo profilo. Il centrocampista rientrerà a Firenze con maggiore esperienza e consapevolezza, elementi che potrebbero renderlo una risorsa preziosa per il futuro della Fiorentina o un profilo particolarmente appetibile sul mercato.

Su di lui c'è il Torino

Tra le società che stanno seguendo con maggiore interesse il talento viola c'è il Torino. Secondo quanto riportato da ToroGoal, il club granata considera Amatucci uno dei principali obiettivi per rinforzare il centrocampo con un giovane italiano di prospettiva. Non è passato inosservato, infatti, il viaggio in Spagna della coppia dirigenziale composta dal nuovo tecnico Ignazio Abate e dal ds Gianluca Petrachi, presenti a Malaga per assistere alla finale playoff e osservare da vicino il centrocampista viola, che resta uno dei nomi più caldi per il mercato estivo del Torino.