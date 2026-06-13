Amatucci dopo la batosta nei play-off si prepara a salutare il Las Palmas: quale futuro per lui?

La stagione del Las Palmas si è conclusa ieri a seguito della sconfitta subita dal Malaga nella semifinale play-off della Segunda Division spagnola, la serie cadetta del campionato iberico, con la squadra delle Isole Canarie che è risultata sconfitta per 2 a 1 nel doppio confronto. Allo stesso tempo, anche Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 in prestito dalla Fiorentina, è certo di aver terminato la sua avventura in Spagna.

Il sogno del Las Palmas infranto

Il centrocampista viola è infatti arrivato al Las Palmas in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, con i Viola che si sono riservati un controriscatto per ulteriori 500.000 euro. Una cifra troppo alta per il Las Palmas, che avrebbe tenuto volentieri il classe 2004, uno dei leader del centrocampo della squadra con le sue 42 presenze stagionali, ma che, a fronte anche della mancata promozione, si trova costretto a far fronte anche ad esigenze di bilancio.

Il parere di Grosso

A 22 anni compiuti, Amatucci è reduce da una buona stagione con la maglia del Las Palmas e verosimilmente tornerà a Firenze per prender parte al ritiro precampionato agli ordini di Fabio Grosso, che valuterà se il giocatore possa esser utile alla causa viola o se, in caso contrario, trovargli una nuova destinazione, forse definitivamente.