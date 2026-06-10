La rincorsa di Amatucci verso LaLiga si ferma in semifinale contro il Malaga. Il Las Palmas rimane nella serie cadetta

Da poco terminata la partita tra Malaga e Las Palmas, semifinale valida per i playoff de LaLiga2 per salire in prima serie spagnola.

La partita

Dopo lo 0-1 dell'andata a favore del Malaga, al ritorno la sfida è terminata in pareggio. Un risultato che per Amatucci e compagni del Las Palmas ha significato sconfitta nel risultato complessivo di 2-1.

Il futuro di Amatucci

In finale playoff vola quindi il Malaga, che affronterà l'Almeria. Altra partita da titolare per il centrocampista della Fiorentina Amatucci, che è uscito dal campo all'86' per fare spazio a Medina. Da capire quale sarà adesso la volontà della Fiorentina sul suo futuro dopo la mancata promozione ne LaLiga.