Va male ad Amatucci e al suo Las Palmas: il Malaga vince alle Canarie e ipoteca la finale play-off
Amatucci in azione. Foto: Fiorentinanews.com
Primo impegno in semifinale di play-off per il Las Palmas che era impegnato in casa contro il Malaga: i canari hanno perso per 1-0 con la rete di Larrubia al 57'. Gara da titolare per Lorenzo Amatucci, inamovibile in cabina di regia fin dalle prime battute della stagione.
Gara di ritorno in programma tra tre giorni in Andalusia per conquistarsi un posto in finale e cercare la promozione in Liga. Subito dopo ci sarà modo per il Las Palmas di discutere il futuro del centrocampista classe 2004, ancora di proprietà della Fiorentina.
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