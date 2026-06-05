Il Las Palmas tratta con la Fiorentina per Amatucci: vuole trattenere il centrocampista, ma...

Il centrocampista Lorenzo Amatucci è ancora di proprietà della Fiorentina, anche se a breve potrebbe non essere più così. Al Las Palmas si è espresso ai suoi massimi livelli, giocando un gran calcio e puntando alla promozione in Liga. E in effetti la stagione non è ancora finita, il club delle canarie si giocherà i playoff per salire di categoria.

Il Las Palmas vorrebbe Amatucci a titolo definitivo

Ma intanto il calciomercato entra già nel vivo. Il Las Palmas vuole convincere la Fiorentina e punta a trattenere il classe 2004. Il divario tra richiesta del club viola e offerta degli iberici, tuttavia, è ancora piuttosto ampio. L'opzione di acquisto concordata si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro, una cifra impossibile da raggiungere per i gialli vista una situazione economica tutt'altro che banale.

Ma la cifra è troppo grande: trattativa difficilissima

Il Las Palmas sta cercando di negoziare con la Fiorentina per ottenere una cifra più bassa per il riscatto di Amatucci. A riportarlo è Elgoldigital.com. I margini per una trattativa sembrano piuttosto ridotti.