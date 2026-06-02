Una passerella in mezzo a due ali di folla, i grandi preparativi del Las Palmas. Amatucci: "Una tifoseria che si fa davvero sentire"
Per il Las Palmas si sta avvicinando la partita più importante della stagione, almeno fino a questo momento. Domenica prossima, in casa, i canarioti affronteranno il Malaga nella prima gara dei play off promozione.
Passerella
E per questo, il club ha annunciato che il pullman della squadra passerà da Fondos de Segura, per la passerella in mezzo ai tifosi che assisteranno al match. Una tradizione questa che si ripete in ogni occasione importante.
Amatucci
"Mi hanno detto che la tifoseria dell'UD Las Palmas si fa sentire davvero in occasione di questo tipo di partite", ha detto il centrocampista arrivato in Spagna in prestito dalla Fiorentina, Lorenzo Amatucci, che si prepara ad essere uno dei punti di riferimento della squadra così come avvenuto in tutto il resto della stagione.