Amatucci segna, ma arriva la beffa dall'arbitro. Colpo grosso Las Palmas all'ultima giornata
Finisce in maniera trionfale il campionato di Liga 2 (l'equivalente in Spagna della nostra Serie B) per il Las Palmas di Lorenzo Amatucci.
Il centrocampista prestato ai canarioti dalla Fiorentina e la sua squadra si impongono per 2-1 sul campo del Deportivo La Coruna, già promosso in Liga assieme al Racing di Santander, e ottengono l'accesso ai play off promozione in quanto quinta classificata.
Le reti
Amatucci entra nell'azione del primo gol realizzato da Kirian Rodriguez. Suo il filtrante per Miyashiro che smarca il compagno dentro l'area: il suo destro non lascia scampo al portiere avversario. Al 17' è già 2-0 Las Palmas grazie ad un gran tiro da fuori area di Park, finito in pratica all'incrocio dei pali. Accorcia le distanze Eddahchouri al 27'.
Gol annullato
Amatucci (altra buona prestazione la sua) si trova a recriminare al 79'. Segna la rete del 3-1, ma nel rubare palla ad un avversario al limite dell'area, secondo l'arbitro commette fallo. E così il gol viene annullato.
Il sogno promozione però per il Las Palmas continua e l'accesso alla Liga potrebbe portare anche la società ad arrivare ad acquistare a titolo definitivo il giocatore dalla Fiorentina.