Amatucci prova a fare la bussola, ma il Las Palmas fa infuriare i suoi tifosi. E ora...

Lorenzo Amatucci, come di consueto, ha giocato titolare a centrocampo nel Las Palmas che ha chiuso la stagione regolare con un deludente pareggio in casa contro l'ultima in classifica, la Real Saragozza.

I gol

Finisce 1-1 con i gol di Jesé Rodriguez al 40' per i padroni di casa, e il pareggio al 72' di Marcos Cuenca. Il centrocampista prestato dalla Fiorentina alla formazione canariota ha provato a fare la bussola a metà campo, ma non si è espresso sui livelli soliti.

Tifosi arrabbiati

Il Las Palmas è riuscito a far infuriare i propri tifosi e non è riuscito a conquistare la vittoria contro l'ultima in classifica, chiudendo al quinto posto con 70 punti. Senza dubbio, una giornata disastrosa per tutti.

Play off

Adesso però ci sono i play off da affrontare per decidere chi, oltre a Racing Santader e Deportivo La Coruna salirà nella Liga.