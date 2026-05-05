Amatucci riferimento di un Las Palmas in risalita: il regista della Fiorentina a caccia della promozione

Tre vittorie di fila che fanno volare il Las Palmas di Lorenzo Amatucci: la squadra del centrocampista della Fiorentina in prestito vince ancora e risale fino al quarto posto in classifica. Il successo per 2-1 sul Valladolid, maturato grazie alle rete di Jesé e Pedrola, ha permesso ai gialloblu canari di scavalcare il Castellon, mantenere il distacco sul Malaga e allungare su Burgos ed Eibar.

Sogno promozione dietro l’angolo

Il Las Palmas è ad appena 2 lunghezze di distacco dal secondo posto e soltanto una dal terzo, a 4 gare dalla fine della Serie B spagnola, denominata “LaLiga2”, e quindi ancora ampiamente in predicato di ottenere la promozione diretta nella massima serie iberica. Amatucci è stato ancora una volta protagonista, risultando tra i migliori della squadra di Luis Garcia e giocando tutti i 90 di gara più recupero.

Ottimi numeri per Amatucci

Il classe 2004 viola ha garantito costanza e affidabilità in mediana, palleggiando col 92% di precisione tra metà campo difensiva e offensiva. Un’altra gara al timone di un club in cui si sta trovando davvero bene, riuscendo a trovare continuità, fiducia e un rendimento notevole. In attesa di conoscere il proprio futuro e le intenzioni della Fiorentina nei propri confronti.