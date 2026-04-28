Amatucci mette ordine e il Las Palmas trova una preziosissima vittoria in trasferta

Il Las Palmas trova una preziosissima vittoria in trasferta contro il Cadice ed insegue il suo sogno della promozione in Serie A spagnola.

La formazione canariota all'interno della quale troviamo il centrocampista prestato dalla Fiorentina, Lorenzo Amatucci, è andata a vincere in rimonta per 2-1.

La gara

Padroni di casa in vantaggio al 4' con un colpo di testa di Gonzalez. Poi sale in cattedra Kirian Rodriguez che segna una doppietta. Al 15' fa partire un fendente dai venti metri assolutamente imprendibile. E al 71' batte il portiere avversario con un rasoterra di destro dal limite dell'area.

La prova di Amatucci

Quanto ad Amatucci, ormai punto di riferimento all'interno del Las Palmas, è rimasto in campo dall'inizio alla fine del match, mettendo ordine e facendo girare la squadra.

La classifica

In classifica, la formazione allenata da Idiakez è quinta con 63 punti, sei di distanza dalla vetta, quando mancano cinque giornate al termine del campionato. Difficile ma non impossibile la promozione diretta (vanno su le prime due) probabile che i gialloblu debbano passare attraverso i play off, ai quali si qualificano le squadre dalla terza alla sesta posizione in campionato.