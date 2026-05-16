Amatucci gioca una buona partita, il Las Palmas vince e prosegue la corsa verso i play-off per salire ne LaLiga
Credits Foto: Sito ufficiale Las Palmas
Da poco terminata la partita tra Almeria e Las Palmas ne LaLiga 2, partita valida per la 40esima giornata del secondo campionato spagnolo.
La partita
Vittoria esterna per Amatucci e compagni, con la squadra isolana che guadagna 3 punti fondamentali per continuare la corsa verso i playoff. Sono 69 i punti in classifica, con il Castellon sesto a tre punti di distanza. Dal terzo al sesto posto, le quattro squadre si giocheranno gli spareggi per salire nella massima lega. Mancano 2 giornate al termine.
La prestazione di Amatucci
Per il centrocampista di proprietà della Fiorentina sono stati 90 i minuti in campo, giocando una buona partita. Un tiro per lui, centrale al 77esimo parato dal portiere avversario.
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