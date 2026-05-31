Amatucci in campo dal 1' per la partita più importante della sua stagione. Fiorentina: il suo futuro ce l'hai in mano tu

Continua il sogno promozione per il Las Palmas di Amatucci: il centrocampista della Fiorentina sarà in campo dal 1' nella sfida contro il Deportivo, col fischio d'inizio fissato alle 18.30. Imperativo, naturalmente, vincere.

90 minuti di fuoco

Dopo 41 giornate, le somme sono già tirate per quanto riguarda la promozione diretta: spetterà infatti al Racing Club e proprio al Deportivo, già sicure dell'accesso in Liga - ma con possibilità che questi ultimi strappino il titolo alla capolista, in caso recuperassero i due punti di svantaggio -; al contrario, la zona play-off è super congestionata, con sei squadre che si contenderanno i quattro posti disponibili. Una vittoria garantirebbe l'accesso al Las Palmas, al quale però potrebbe anche bastare un pareggio in base alle combinazioni di classifica.

Futuro in bilico

Amatucci è tra i giocatori più amati dai tifosi delle Canarie, che spingono a gran voce per mantenerlo in rosa a titolo definitivo: tuttavia, anche qualora il Las Palmas avesse intenzione di riscattare Amatucci, la Fiorentina avrebbe la possibilità di esercitare un contro-riscatto. Visti però i frequenti apprezzamenti che il ragazzo ha fatto per l'ambiente di Las Palmas, non è da escludere che la sua volontà sia quella di rimanere in Spagna.