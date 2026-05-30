Amatucci, questo sì che non è un giorno come gli altri. E qualora conquistasse la Liga...

E' un momento cruciale per la stagione di Lorenzo Amatucci e per il Las Palmas. Il centrocampista arrivato in prestito dalla Fiorentina si appresta a giocare contro il Deportivo La Coruna per i play off che decideranno quale altra squadra verrà promossa nella Liga, oltre al Racing Santander.

La formazione canariota domani si dovrà recare nella località in riva all'Oceano Atlantico dove scenderà in campo alle 18.30.

Vigilia particolare

Salvo sorprese dell'ultim'ora, Amatucci scenderà in campo fin dall'inizio anche perché è titolare inamovibile in questa squadra. Una vigilia molto particolare questa, anche perché non c'è spazio per errori quando ti arrivi a giocare tutto.

Futuro

In ballo c'è anche un bel pezzo di futuro per lui. Amatucci ha fatto sapere di trovarsi molto bene, anche per caratteristiche personali, in Spagna. Qualora il Las Palmas riuscisse a conquistare la promozione nella Liga, quasi certamente lo confermerebbe, acquistandolo dalla Fiorentina.