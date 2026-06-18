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Il passo forte in avanti del Torino con Fortini. Un'offerta al ribasso per la Fiorentina

Marco Masoni /
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Il Torino ha mosso passi molto concreti per l'acquisizione di Niccolò Fortini

Accordo di massima

Il club granata ha raggiunto un’intesa di massima col suo agente. Il contratto del giocatore con la Fiorentina è in scadenza tra un anno e non ci sono sviluppi per il rinnovo.

L'offerta ai viola 

Il club granata è pronto a mettere sul piatto 5 milioni di euro. Poco? Una cosa è certa: rispetto all'anno scorso le sue quotazioni sono calate, perché quando lo voleva la Roma, si discuteva di ben altre cifre.

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