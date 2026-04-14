Italia Femminile a valanga sulla Serbia, Azzurre a caccia della qualificazione ai Mondiali. Presenti due giocatrici della Fiorentina

Si è da poco conclusa con un perentorio 0-6 la partita tra Serbia e Italia valevole per la terza giornata del girone A1 delle qualificazioni europee per il prossimo Mondiale femminile, che si terrà in Brasile nel 2027. In distinta, a disposizione del CT Soncin, anche due rappresentanti della Fiorentina.

Rappresentanza viola

Sei a zero con sei marcatrici diversi tra le fila dell'Italia: in ordine, vanno in rete Girelli, Oliviero, Lenzini, Caruso, Cantore e Greggi. Per quanto concerne le giocatrici della Fiorentina, al 72' ha fatto il suo ingresso in campo Bonfantini; Severini, invece, ha guardato le sue compagne dalla panchina per l'intera durata del match.

Continua il cammino

Italia dunque al secondo posto con 4 punti in 3 partite, dietro alla Danimarca che invece ne ha sette: proprio le scandinave saranno le prossime avversarie delle Azzurre, nella gara in programma per il prossimo 18 aprile.