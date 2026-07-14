Moretto: "Napoli con decisione su Fortini, non si tratta di un semplice gradimento"

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’insider di mercato, Matteo Moretto ha parlato del forte interesse da parte del Napoli per un prodotto del settore giovanile della Fiorentina, poi approdato in prima squadra: Niccolò Fortini.

Il Napoli

“E’ un profilo sul quale il Napoli si sta muovendo con decisione – ha detto – non si tratta di un semplice gradimento”. Fortini piace moltissimo al direttore sportivo Giovanni Manna, ma anche al presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, stando al suo racconto.

Prima Roma e poi Torino

Il giocatore viola è uno dei più seguiti in Italia almeno nel ruolo di esterno basso. In passato la Roma ha provato a prenderlo, mentre in questa estate è emerso il nome del Torino sulle sue tracce.