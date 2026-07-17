Polito: "Favasuli ha talento da fenomeno vero. Nessuna trattativa col Napoli, piace anche alla Fiorentina... ma dipende da Fortini"

Oggi a Radio Crc, la radio dei tifosi del Napoli, nel corso della trasmissione è intervenuto il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito, per parlare di Costantino Favasuli, prodotto del vivaio viola attualmente tra le fila calabresi, per cui la Fiorentina ha mantenuto il 50% della futura rivendita e che starebbe valutando di riportare al Viola Park.

‘Favasuli ragazzo puro che crede nei sogni’

“Non c’è alcuna trattativa tra Favasuli e il Napoli, ma posso confermare che il giocatore piace ai partenopei, al direttore Giovanni Manna è un amico e alla proprietà. Favasuli non piace solo al Napoli, piace anche ad altri club, ma fino ad ora passi in avanti verso di lui non li ha fatti nessuno! Il Napoli è il Napoli, casomai gli azzurri mostrassero il loro interesse per lui, chi direbbe mai di no? Io dal canto mio ho dato grande disponibilità a parlarne con loro. Io ne parlo sempre con lui della città di Napoli. Favasuli è meridionale. Lui è molto legato a me, mi scrisse pure una lettera quando è stato convocato in nazionale. È un ragazzo puro che crede anche nei sogni".

‘Su Favasuli anche la Fiorentina, ma…’

“Anche la Fiorentina è interessata a lui ed è alla finestra. È il club dove Favasuli è cresciuto. Dobbiamo vedere cosa faranno i toscani con Fortini e in base a quello decideranno se affondare il colpo su Favasuli. Oggi è un giocatore che può fare più il quinto da centrocampo che il terzino. In fascia può giocare quando volete, anche il terzino poiché, anche se non è velocissimo, è un toro. Sono quei giocatori che vengono dalla gavetta e dietro Di Lorenzo metterei Favasuli. Favasuli ha un talento vero che fa qualcosa diverso dagli altri. Da lui ho visto fare cose che vedo fare solo ai fenomeni. Un talento come lui deve stare con quelli forti e mettersi nella condizione di esprimersi. Non mi sembra che l’Argentina abbia questi talenti”.