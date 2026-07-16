Favasuli avviato ad abbracciare Allegri, per la Fiorentina resta solo l'incasso

Sono in tanti a pensare che la Fiorentina si sia voluta sbarazzare troppo presto di Costantino Favasuli, terzino destro che dopo la splendida annata al Catanzaro e il suo debutto con la Nazionale, adesso va per la maggiore.

Contratto pronto

Tuttosport scrive stamani che il Napoli di Massimiliano Allegri, ha fatto notevoli passi avanti per la sua acquisizione. Pronto per il gioiellino calabrese un contratto fino al 2031 con opzione per il 2032.

La metà del cartellino

Alla Fiorentina resterebbe dunque solo l'incasso. Di cosa? Il 50% di quanto Napoli e Catanzaro concorderanno per il suo passaggio in azzurro. Questi i termini dell'accordo stipulato a suo tempo.