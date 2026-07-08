Favasuli raccoglie proseliti a Napoli: "Molto interessante, a patto che giochi di continuo". La Fiorentina, intanto, monitora

Costantino Favasuli, terzino del Catanzaro ma scuola Fiorentina, è finito sul taccuino di diverse squadre di Serie A che vogliono dargli la sua prima esperienza nella massima serie. E i viola, forti della clausola, attendono con attenzione.

Le parole di Orsi

Sulle doti dell'esterno si è espresso l'ex portiere Fernando Orsi che, a Radio Napoli Centrale, ha così commentato l'interesse dei partenopei per il ragazzo: "Favasuli è molto interessante, può crescere tanto come Vergara, a patto che giochi di continuo e non a spezzoni. Allegri può dare spazio ai giovani? Non penso che il Napoli cambi molto i propri obiettivi, ma il club deve svecchiare la rosa".

L'asta comincia

Favasuli ha una clausola da 6 milioni di euro, ma l'interesse di diverse squadre - oltre al Napoli ci sono anche Cagliari, Torino, Lille e proprio i viola - accenderà senz'altro un'asta. E se anche la Fiorentina non volesse riportarlo a casa, ne gioverebbe economicamente: infatti c'è da considerare la percentuale del 50% a favore della Viola in caso di cessione.